Balita yang jadi Korban Penganiayaan Pacar Tantenya Meninggal Dunia

Rio Manik, Jurnalis · Jum'at 15 Desember 2023 18:35 WIB
Setelah 1 minggu dirawat di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, balita yang dianiaya oleh pacar tantenya meninggal dunia.
 
Ayah korban berharap pelaku penyiksaan terhadap anaknya dihukum seberat-beratnya dan juga merasa ditipu tante korban saat menanyakan kondisi anaknya.
 
Ayah korban juga mengaku menyesal karena mengikuti permintaan mantan istrinya untuk menitipkan anak karena akan bekerja di luar negeri.
 
Kontributor: Rio Manik
Produser: Kristo Suryokusumo

