Setelah 1 minggu dirawat di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, balita yang dianiaya oleh pacar tantenya meninggal dunia.

Ayah korban berharap pelaku penyiksaan terhadap anaknya dihukum seberat-beratnya dan juga merasa ditipu tante korban saat menanyakan kondisi anaknya.

Ayah korban juga mengaku menyesal karena mengikuti permintaan mantan istrinya untuk menitipkan anak karena akan bekerja di luar negeri.

