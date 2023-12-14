Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mendatangi lokasi pemalangan jalan di pertigaan ring road Pantai Hamadi, Kamis (14/12).

Pemalangan dilakukan buntut dari hasil pengumuman verifikasi dan validasi tenaga honorer K2 yang dianggap merugikan masyarakat dari Kampung Tobati dan Enggros.

Polisi minta agar aksi protes jangan mengganggu kepentingan umum dan langsung memerintahkan untuk membuka palang.

Kontributor: Freddy Nuboba

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News