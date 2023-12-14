Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menjadi saksi dalam sidang gugatan prepradilan Ketua KPK Non-Aktif Firli Bahuri dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Dalam persidangan ini, Alex yang hadir sebagai saksi meringankan Firli memberikan kesaksian kepada majelis hakim mengenai proses penanganan perkara di KPK. Diketahui, tim kuasa hukum Firli menyiapkan 9 saksi dalam siding praperadilan ini.

Kontributor: Rizki Faluvi

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

