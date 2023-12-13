...

Karim Benzema Ukir Sejarah di Piala Dunia Antarklub, Bawa Al Ittihad Lolos

Andika Gesta, Jurnalis · Rabu 13 Desember 2023 12:45 WIB
Karim Benzema mengukir sejarah di Piala Dunia Antarklub 2023 usai membantu Al Ittihad lolos ke babak kedua. Benzema ikut catatkan namanya di papan skor saat mengalahkan Aucklan City 3-0.
 
Gol itu membuatnya jadi pemain pertama yang selalu mencetak gol dalam empat edisi berbeda di Piala Dunia Antarklub. Pengoleksi 5 gelar Piala Dunia Antarklub ini selanjutnya akan menantang juara Liga Champions Afrika Al Ahly.
 
Produser: Andika Gesta
ve: Fani G.

(sfn)

