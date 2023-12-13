Karim Benzema mengukir sejarah di Piala Dunia Antarklub 2023 usai membantu Al Ittihad lolos ke babak kedua. Benzema ikut catatkan namanya di papan skor saat mengalahkan Aucklan City 3-0.

Gol itu membuatnya jadi pemain pertama yang selalu mencetak gol dalam empat edisi berbeda di Piala Dunia Antarklub. Pengoleksi 5 gelar Piala Dunia Antarklub ini selanjutnya akan menantang juara Liga Champions Afrika Al Ahly.

----------

Produser: Andika Gesta

ve: Fani G.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News