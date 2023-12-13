Seorang ART nekat menculik anak majikannya yang masih berusia 3 tahun d Kawasan Cikutra Kota Bandung.

Pelaku sempat menelpon majikannya dan meminta uang tebusan Rp50 juta. Modus pelaku dengan membawa anak majikannya berkeliling dengan kendaraan umum menuju kawasan Setiabudi dan bertemu dengan pacarnya yang kini jadi dpo karena diduga ikut membantu penculikan.

Motif penculikan diduga karena faktor ekonomi, polisi menyita bukti transfer dan chat ancaman dari pelaku.

(fru)

