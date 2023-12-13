Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan komitmen Indonesia atas dukungan terhadap Palestina. Selain itu, Indonesia meningkatkan kontribusi ke UNWR tiga kali lipat.

Pernyataan itu disampaikan Retno saat menghadiri peringatan ke-75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia di Markas Dewan HAM PBB di Jenewa pada Senin (11/12/2023). Menlu RI menyampaikan empat komitmen nasional Indonesia untuk pemajuan HAM.

