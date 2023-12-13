Dinkes DKI Jakarta mencatat terjadinya lonjakan kasus Covid-19, Selasa (12/12). Dalam sepekan kasus Covid-19 mencapai 271 kasus, 2 orang meninggal. Sebelumnya Dinkes DKI Jakarta hanya mencatat sebanyak 80 kasus.

Lonjakan Covid-19 tidak saja terjadi di Indonesia tapi hampir di semua negara. Warga diminta untuk berhati-hati dan menerapkan protokol kesehatan.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

Produser: B.Lilia Nova

