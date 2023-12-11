Ratusan ASN Pemkab Wonosobo mendadak dites urine oleh BNN Provinsi Jawa Tengah, Senin (11/12). Tes Urine dilaksanakan di Kantor Bapperda Kabupaten Wonosobo saat para ASN sedang rakor tahunan.

Bupati Wonosobo sengaja merahasiakan tes urine jika ada ASN yang terbukti mengkonsumsi narkoba akan langsung diserahkan ke BNN.

Sementara karena dilakukan mendadak, banyak ASN yang awalnya kaget dan keberatan namun tetap mengikuti prosedur.

Dari hasil tes urine, belun ditemukan ASN yang terindikasi mengkonsumsi narkoba.

(fru)

