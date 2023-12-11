Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut nominasi alumnus ‘memalukan’ dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) KM Universitas Gadjah Mada (UGM) merupakan sebuah proses demokrasi.

Jokowi menegaskan kritik terhadap pemerintah termasuk dirinya boleh-boleh saja namun ada etika dan sopan santun ketimuran yang harus tetap dijaga. Jokowi juga mengatakan nominasi sebagai alumnus memalukan dari BEM UGM merupakan hal yang biasa saja.

Reporter: Binti Mufarida

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News