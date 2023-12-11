...

Presiden Joko Widodo Respon Soal Polemik RUU Daerah Khusus Jakarta

Binti Mufarida, Jurnalis · Senin 11 Desember 2023 14:31 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespon soal polemik aturan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) terkait usulan Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden.
 
Jokowi mengatakan dirinya lebih memilih agar Gubernur dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Lebih lanjut, Jokowi mengatakan bahwa draft RUU DJK dari usulan DPR ini belum dia terima.
 
Diketahui, RUU DJK dari inisiatif Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ramai menjadi perbincangan publik. 
 
