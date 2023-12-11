...

Seru! Siti Atikoh dan Hasto Kristiyanto Ikut Senam Sicita Bersama Ratusan Warga Serang Banten

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Senin 11 Desember 2023 07:36 WIB
Istri capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh menghadiri Senam Indonesia Cinta Tanah Air (Sicita). Dirinya didampingi Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto bersama ratusan warga. 
 
Kegiatan tersebut digelar di Alun-Alun Kota Serang, Banten, Senin (11/12) pagi. Siti Atikoh tiba pukul 06.25 WIB dengan menggunakan bus berstiker pasangan Ganjar-Mahfud. 
 
Setibanya di lokasi, Siti Atikoh langsung menyapa ratusan warga dengan menyalaminya. Kemudian dilanjutkan dengan senam yang diiringi musik tradisional dan dipandu tiga instruktur. 
 
