Istri capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh menghadiri Senam Indonesia Cinta Tanah Air (Sicita). Dirinya didampingi Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto bersama ratusan warga.

Kegiatan tersebut digelar di Alun-Alun Kota Serang, Banten, Senin (11/12) pagi. Siti Atikoh tiba pukul 06.25 WIB dengan menggunakan bus berstiker pasangan Ganjar-Mahfud.

Setibanya di lokasi, Siti Atikoh langsung menyapa ratusan warga dengan menyalaminya. Kemudian dilanjutkan dengan senam yang diiringi musik tradisional dan dipandu tiga instruktur.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

Produser: Akira AW

