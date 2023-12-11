...

11 Mobil Komisioner dan Staf KPU Semarang Dirusak Orang Tak Dikenal

Donny Marendra, Jurnalis · Senin 11 Desember 2023 07:20 WIB
Sebanyak 11 mobil di halaman Gedung Pemkot Semarang dibaret orang tak dikenal, Minggu (10/12) sore. Empat di antaranya merupakan milik KPU Kota Semarang dan 7 lainnya adalah mobil pribadi.
 
Kapolsek Semarang Tengah menyebut pihaknya telah memeriksa CCTV yang merekam aksi tersebut. Kini polisi tengah melakukan penyelidikan dan memastikan terkait pelakunya. 
 
Kontributor: Donny Marendra
Produser: Akira AW

(fru)

