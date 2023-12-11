Sebanyak 11 mobil di halaman Gedung Pemkot Semarang dibaret orang tak dikenal, Minggu (10/12) sore. Empat di antaranya merupakan milik KPU Kota Semarang dan 7 lainnya adalah mobil pribadi.

Kapolsek Semarang Tengah menyebut pihaknya telah memeriksa CCTV yang merekam aksi tersebut. Kini polisi tengah melakukan penyelidikan dan memastikan terkait pelakunya.

Kontributor: Donny Marendra

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News