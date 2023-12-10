Beberapa pria Palestina dipukuli dalam 5 hari penahanan dan interogasi pasukan Israel. Mereka hanya diberi sedikit air dan sering dilarang menggunakan toilet. Mereka berada di sebuah RS di kota Deir al-Balah di Gaza tengah, Sabtu (9/12).

Beberapa di antaranya terluka memar di tubuh atau luka dalam akibat tali pengikat. Militer Israel belum memberikan komentar ketika ditanya tentang tuduhan tersebut. Awal pekan ini, muncul foto-foto yang menunjukkan tentara menjaga puluhan pria yang berlutut atau duduk di jalan, telanjang dan tangan terikat di belakang punggung.

Jubir Israel mengatakan mereka ditangkap dan diinterogasi terkait keberadaan Hamas. Para tahanan mengaku ditangkap dari sebuah bangunan di daerah Shujaiyah di Kota Gaza.

