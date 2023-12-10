Ganjar Pranowo 'KW' menghadiri konsolidasi pemenangan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Provinsi Banten pada Minggu (10/12/2023) malam. Ganjar KW duduk di deretan kursi depan dengan memakai pakaian identik dengan Ganjar.

Terlihat Ia secara lantang menyanyikan mars dan himne PDIP bersama ribuan kader serta simpatisan. Usut demi usut, identitas Ganjar KW itu bernama asli Arie Budiarto.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News