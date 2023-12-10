...

Konsolidasi Pemenangan Pilpres 2024 di Serang, Ada yang Cosplay Jadi Ganjar

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Minggu 10 Desember 2023 21:40 WIB
A A A
Ganjar Pranowo 'KW' menghadiri konsolidasi pemenangan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Provinsi Banten pada Minggu (10/12/2023) malam. Ganjar KW duduk di deretan kursi depan dengan memakai pakaian identik dengan Ganjar. 
 
Terlihat Ia secara lantang menyanyikan mars dan himne PDIP bersama ribuan kader serta simpatisan. Usut demi usut, identitas Ganjar KW itu bernama asli Arie Budiarto.
 
Reporter: Muhammad Refi Sandi
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

