Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto merespons pernyataan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas) soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) diisukan menyebrang dari partai banteng moncong putih. Ia menjawab santai bahwa itu cara Zulhas membantu pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Hal ini disampaikan Hasto kepada wartawan di Kabupaten Serang, Banten, Minggu (10/12/2023). Lebih lanjut, Hasto menanggapi sikap Zulhas sebagai pemimpin PAN yang mendukung Capres Prabowo Subianto. Ia menyebut sosok Menteri Pertahanan (Menhan) RI itu tidak bisa blusukan.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

Produser: Reza Ramadhan

