Dewan Penasihat TPN Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid mengaku kagum dengan generasi muda Yogyakarta. Menurutnya, mereka adalah generasi yang kreatif dan memiliki kepedulian tinggi terhadap bangsa.

Hal itu disampaikannya saat bertemu dengan pegiat media sosial dari kalangan anak-anak muda berprestasi yang ada di Yogyakarta. Pertemuan itu sendiri berlangsung pada Minggu (10/12/2023).

Menurutnya generasi muda dari kalangan milenial dan Z adalah generasi yang altruistik, yakni generasi yang memiliki keinginan untuk berbuat sesuatu di masyarakat.

Yenny menyebutkan bahwa kriteria-kriteria itu ada pada sosok Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kedua tokoh tersebut dinilai mempunyai ketidaksukaan terhadap praktik-praktik korupsi seperti yang ada di Indonesia saat ini.

Reporter: Gunanto Farhan

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News