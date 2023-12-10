...

Bertemu Anak Muda Yogya, Yenny Wahid Ajak Temani Ganjar-Mahfud MD Lawan Korupsi di Indonesia

Gunanto Farhan, Jurnalis · Minggu 10 Desember 2023 21:00 WIB
Dewan Penasihat TPN Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid mengaku kagum dengan generasi muda Yogyakarta. Menurutnya, mereka adalah generasi yang kreatif dan memiliki kepedulian tinggi terhadap bangsa.
 
Hal itu disampaikannya saat bertemu dengan pegiat media sosial dari kalangan anak-anak muda berprestasi yang ada di Yogyakarta. Pertemuan itu sendiri berlangsung pada Minggu (10/12/2023).
 
Menurutnya generasi muda dari kalangan milenial dan Z adalah generasi yang altruistik, yakni generasi yang memiliki keinginan untuk berbuat sesuatu di masyarakat.
 
Yenny menyebutkan bahwa kriteria-kriteria itu ada pada sosok Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kedua tokoh tersebut dinilai mempunyai ketidaksukaan terhadap praktik-praktik korupsi seperti yang ada di Indonesia saat ini.
 
