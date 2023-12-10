Sebuah video memperlihatkan petani kebingungan karena sawahnya mendadak dipenuhi lumpur hitam. Dirinya merasa khawatir karena padi yang baru ia tanam berdampak terhadap pertumbuhan padinya.

Tidak hanya lahan pertanian, aliran Sungai Ciliman juga terkontaminasi limbah pabrik. Akibatnya, sejumlah ibu-ibu gagal mandi dan mencuci di aliran Sungai Ciliman tersebut.

Saat dikonfirmasi ke pihak terkait, beberapa alat berat tengah memperbaiki penampungan limbah sawit. Manager pabrik kelapa sawit menyebut pihaknya membenarkan adanya tanggul penahan limbah jebol.

Air limbah yang memenuhi sawah dan sungai itu disebut tidak berbahaya dan bukan limbah B3.

Kontributor: Iskandar Nasution

Produser: Akira AW

(fru)

