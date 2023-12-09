Seekor buaya sepanjang hampir tiga meter menampakkan dirinya di pinggir Pantai Carita, Banten. Video ini diambil pada 3 Desember 2023. Kemunculan buaya muara tersebut sangat meresahkan warga. Beruntung saat kemunculan buaya tersebut tidak ada wisatawan di pantai.

Padahal biasanya banyak pengunjung yang datang ke tempat itu untuk berwisata air. Pengelola wisata pantai mengaku resah karena dikhawatirkan buaya akan memangsa manusia.

