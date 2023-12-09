Menko Polhukam Mahfud MD memberikan orasi ilmiah di hadapan ratusan mahasiswa pada Sidang Terbuka Senat Wisuda Ke-40 Unikom, Bandung, Sabtu (9/12/2023). Mahfud mengimbau agar para lulusan Unikom tidak hanya menjadi sarjana.

Namun juga menjadi intelektual yang bermoral. Mahfud mengatakan, siapa saja bisa menjadi sarjana, namun tidak semua sarjana bermoral. Buktinya, dari jumlah koruptor sebanyak 1.250 orang, 84 persen itu sarjana, bahkan ada yang profesor.

Mahfud mengatakan para pelaku korupsi ini jelas tidak intelek. Tak punya moralitas dan integritas untuk bertanggung jawab terhadap masyarakat.

Reporter: Riana Rizkia

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News