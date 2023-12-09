Video amatir merekam detik-detik rumah hanyut terseret arus sungai, Jumat (8/12). Peristiwa itu di Kampung Sidojoyo, Pagerkukuh, Wonosobo, Jateng.

Rumah milik Lukman Muhammad itu perlahan ambruk dan hanyut dibawa air. Rumah berada di pinggir sungai, beruntung empat penghuni selamat.

Saat kejadian, arus sungai sangat deras hingga menggerus fondasi rumah. Selain rumah hanyut, belasan rumah lainnya terendam banjir di wilayah itu.

Kontributor: Didik Dono Hartono

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

