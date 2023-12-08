Satu truk penambang pasir hanyut terbawa arus banjir di Sungai Kacangan, Desa Lemah Jaya, Banjarnegara, Jawa Tengah.

Peristiwa bermula saat truk sedang mengambil pasir lalu arus sungai naik, saat berusaha kembali ke darat mesin truk tiba-tiba mati. Sopir dikabarkan hilang, pencarian korban terus dilakukan oleh Tim SAR dan BPBD Banjarnegara

BPBD mengimbau warga waspada banjir karena curah hujan tinggi di wilayah Pegunungan Utara Banjarnegara.

Kontributor: Elis Novit

