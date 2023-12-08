...

PVMBG Sebut Video Erupsi Gunung Tangkuban Parahu yang Viral di Medsos Hoaks

Ervan David, Jurnalis · Jum'at 08 Desember 2023 18:00 WIB
A A A
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menyebut video erupsi Gunung Tangkuban Parahu yang viral di media sosial adalah hoaks. 
 
Dalam video yang berdurasi 6 menit tersebut memperlihatkan erupsi Gunung Tangkuban Parahu yang menimbulkan kepanikan. PVMBG mengatakan video tersebut terjadi pada tanggal 29 Juli 2019 lalu.
 
PVMBG menyebut status Gunung Tangkuban Parahu saat ini masih normal aktif, atau berada di level 1 dan mengimbau masyarakat agar tidak termakan berita bohong terkait erupsi gunung di Jawa Barat.
 
Kontributor: Ervan David 
Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

