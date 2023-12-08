...

Hujan Deras, Kawasan Kebon Jeruk Terendam Banjir

Miftahul Ghani, Jurnalis · Jum'at 08 Desember 2023 17:44 WIB
Pasca diguyur hujan deras, Jalan Daud Raya, Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat dilanda banjir. Dengan ketinggian air mencapai 30 hingga 40 sentimeter, tidak sedikit kendaraan menerobos banjir untuk bisa melintasi jalan tersebut.
 
Diketahui, banjir di kawasan ini tak hanya diakibatkan hujan deras melainkan posisi dataran yang rendah penyempitan saluran air, dan meluapnya air Kali Pesanggrahan.
 
Kontributor: Miftahul Ghani 
Produser: Kristo Suryokusumo

