Polsek Cimanggis telah mengantongi foto terduga tersangka dan rekaman CCTV kasus pembakaran bendera merah putih hingga 2 unit mobil di Cimanggis, Depok pada Jumat (8/12/2023).

Kini mereka akan mendalami motif orang tidak dikenal (OTK) tersebut dalam pembakaran ini. Diketahui, dalam kejadian ini menyebut ada 4 titik yang menjadi sasaran pembakaran.

Reporter: Refi Sandi

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News