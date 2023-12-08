Polsek Cimanggis telah mengantongi foto terduga tersangka dan rekaman CCTV kasus pembakaran bendera merah putih hingga 2 unit mobil di Cimanggis, Depok pada Jumat (8/12/2023).
Kini mereka akan mendalami motif orang tidak dikenal (OTK) tersebut dalam pembakaran ini. Diketahui, dalam kejadian ini menyebut ada 4 titik yang menjadi sasaran pembakaran.
Reporter: Refi Sandi
Produser: Kristo Suryokusumo
