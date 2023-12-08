...

Jokowi Resmi Lantik Ridwan Mansyur Jadi Hakim MK dan Marthinus Hukom sebagai Kepala BNN

Binti Mufarida, Jurnalis · Jum'at 08 Desember 2023 13:00 WIB
Presiden Joko Widodo resmi melantik Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Ridwan Mansyur di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/12/2023). Ridwan dilantik sebagai Hakim Konstitusi MK berdasarkan Keppres Nomor 98 P Tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Mahkamah Agung. 
 
Keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2023 oleh Presiden Joko Widodo. Sebelumnya Ridwan diajukan oleh MA sebagai Hakim Konstitusi menggantikan Manahan Sitompul yang purna tugas karena memasuki usia pensiun Hakim Konstitusi pada Desember 2023 ini. 
                     
Di waktu yang sama, Jokowi juga resmi melantik Kepala BNN Irjen Pol. Marthinus Hukom. Ia menggantika Irjen Pol Petrus R. Golose yang telah memasuki masa pensiun. Sebelumnya, Marthinus menjabat sebagai Kepala Detasemen Khusus atau Densus 88 Antiteror Polri.
 
