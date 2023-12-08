Banjir merendam belasan rumah di Desa Pulorejo, Mojokerto, Jatim, Jumat (8/12). Hujan deras membuat Sungai Lamong di daerah itu meluap.

Air masuk ke rumah dan warga terpaksa mengamankan barang berharga. Banjir juga memutus jalur antardesa di wilayah Dawarblandong. Petugas mengevakuasi Yuli Latifah (29) wanita hamil terdampak banjir.

Kontributor: Sholahudin

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

