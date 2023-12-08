Nadiah Yasmin (36) guru honorer SD swasta membeli motor dengan uang koin. Uang koin pecahan Rp500 dan Rp1.000 ditabung sejak 2,5 tahun lalu. Dealer motor berada di Jalan AR Hakim, Kota Tegal, Jawa Tengah.

Petugas dealer menghitung uang receh yang diketahui berjumlah Rp7 juta. Dibutuhkan waktu 1,5 jam untuk menghitung uang koin pembeli motor itu. Guru honorer itu memilih motor baru dan sisanya dibayar tunai.

Kontributor: Yunibar

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

