Minibus ringsek usai serempet mobil, tabrak warung dan gerobak nasi goreng, Kamis (7/12). TKP Jalan Raya Transyogi, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Awalnya minibus hitam melaju dari Jonggol ke Cibubur.

Pengemudi minibus hitam diduga mengantuk saat berkendara. Usai kejadian, pengemudi pingsan dan ditolong warga dengan memecahkan kaca

Kontributor: Cahyat Supriatna

Produser B.Lilia Nova

(fru)

