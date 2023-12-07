Bocah ajaib 17 tahun, Endrick Felipe pamerkan gayanya mengangkat trofi Liga Brasil 2023. Calon bintang Real Madrid itu menjadi penentu juara Palmeiras di pekan terakhir.

Endrick mencetak gol yang membantu klubnya mencuri 1 poin dari markas Cruzeiro. Itu menjadi trofi liga kedua beruntun bagi pemain yang promosi ke tim utama musim lalu.

Penyerang kelahiran Taguatinga ini tampil lebih tajam musim ini dengan mengemas 11 gol dari 31 penampilan di liga.

Produser: Andika Gesta

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News