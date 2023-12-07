...

Jelajah Hutan Kintamani dengan Beragam Wahana Permainan Alam di Kaki Gunung Batur, Bali

I Gusti Bagus Alit Sidi W, Jurnalis · Kamis 07 Desember 2023 17:25 WIB
A A A
Menjelajah hutan dan menikmati pemandangan yang berada di kaki Gunung Batur, Bali menjadi sebuah pengalaman berharga. Hijaunya eksotisme hutan dengan panorama Danau Batur kian menambah segar suansana yang dirasakan wisatawan 
 
Terdapat pula ragam wahana permainan seperti memanjat jembatan hutan, flying fox dan berseluncur sejaug 60 meter. Selain itu ada pula permainan memacu adrenalin seperti mengelilingi hutan dengan kendaraan ATV 
 
Untuk bermain dan menikmati beragam permainan, wisatawan cukup membayar Rp50 ribu tiap paketnya. Berminat untuk berlibur akhir pekan di lokasi wisata ini, anda bisa mengunjungi hutan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali 

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini