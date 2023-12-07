Menjelajah hutan dan menikmati pemandangan yang berada di kaki Gunung Batur, Bali menjadi sebuah pengalaman berharga. Hijaunya eksotisme hutan dengan panorama Danau Batur kian menambah segar suansana yang dirasakan wisatawan

Terdapat pula ragam wahana permainan seperti memanjat jembatan hutan, flying fox dan berseluncur sejaug 60 meter. Selain itu ada pula permainan memacu adrenalin seperti mengelilingi hutan dengan kendaraan ATV

Untuk bermain dan menikmati beragam permainan, wisatawan cukup membayar Rp50 ribu tiap paketnya. Berminat untuk berlibur akhir pekan di lokasi wisata ini, anda bisa mengunjungi hutan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali

(fru)

