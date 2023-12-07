Capres Ganjar Pranowo kampanye hari terakhir di Kaltim, Kamis (7/12). Capres Partai Perindo itu mengunjungi Rumah Teknologi Nusantara (RTN)
RTN berada di wilayah Penajam, Paser Utara, Kalimantan Timur. Kunjungan ke RTN merupakan rangkaian safari Ganjar di IKN. RTN adalah pusat informasi konsep dan perkembangan IKN sebagai kota cerdas
Kontributor: Faisal Rinaldi / Dede Rudi
Produser: B.Lilia Nova
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow