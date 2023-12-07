...

Capres Ganjar Pranowo di IKN, Sambangi Rumah Teknologi Nusantara

Faisal Rinaldi, Jurnalis · Kamis 07 Desember 2023 13:45 WIB
Capres Ganjar Pranowo kampanye hari terakhir di Kaltim, Kamis (7/12). Capres Partai Perindo itu mengunjungi Rumah Teknologi Nusantara (RTN)
 
RTN berada di wilayah Penajam, Paser Utara, Kalimantan Timur. Kunjungan ke RTN merupakan rangkaian safari Ganjar di IKN. RTN adalah pusat informasi konsep dan perkembangan IKN sebagai kota cerdas
 
Kontributor: Faisal Rinaldi / Dede Rudi
Produser: B.Lilia Nova

(rns)

