Viral! Belasan Siswa Berseragam Bergelimpangan Diduga Usai Pesta Miras di Kupang

Eman Suni, Jurnalis · Kamis 07 Desember 2023 11:24 WIB
Belasan siswa-siswi berseragam SMA diduga mabuk hebohkan medsos. Siswa-siswi itu terekam video tak sadarkan diri di rumput.
 
Pelajar itu tidur bergelimpangan diduga setelah mabuk miras. Ada juga siswa lain yang mencoba menyadarkan siswa yang mabuk.
 
Mirisnya perekam video memperlihatkan sebuah botol berisi cairan. Saat ini, Kamis (7/12) pihak sekolah menyelidiki kebenaran video itu.
 
Kontributor: Eman Suni
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

