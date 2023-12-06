Justin Quincy Hubner resmi menyandang status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Mengenakan jas hitam, dasi, dan kopiah, bek Wolverhampton Wanderers U-21 itu menjalani upacara pengambilan sumpah di Kantor Kemenkumham

Sebelumnya, proses naturalisasi Hubner sempat terhenti di tengah jalan. Namun, dirinya mengambil keputusan untuk melanjutkan kembali proses naturalisasinya. Ia menyusul rekan-rekannya yang lain yakni Ivar Jenner dan Rafael Struijk yang lebih dulu menjadi WNI.

Pemain 20 tahun itu dipastikan akan memperkuat Timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar.

------------

Produser : Febry Rachadi

VE: Fani G.

Source : Youtube/PSSI TV

(sfn)

