Harga cabai tembus Rp120 ribu per kilogram di Jakarta. Di Pasar Jaya Tomang, Jakbar kenaikan cabai disusul sayuran

Sejumlah sayuran seperti kol, tomat dan labu siam ikut merangkak naik. Labu siam Rp15 ribu naik Rp25 ribu, tomat Rp18 ribu jadi Rp22 ribu per kilogram

Kenaikan juga terjadi pada kol, awalnya Rp10 ribu menjadi Rp15 ribu per kilogram. Kenaikan harga membuat pedagang mengalami penurunan omzet

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News