Penumpang Bercanda Bawa Bom, Pesawat Pelita Air Tunda Terbang di Bandara Juanda

Yoyok Agusta, Jurnalis · Rabu 06 Desember 2023 21:30 WIB
Seorang penumpang pesawat Pelita Air tujuan Surabaya-Jakarta bercanda membawa bom didalam kabin pesawat, Rabu (6/12).
 
Penumpang tersebut langsung diamankan petugas Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Pesawat yang sudah berada di landasan pacu akhirnya gagal terbang akibat ulah penumpang tersebut.
 
Pesawat baru lepas landas menuju Jakarta pukul 18.00, sementara penumpang masih diperiksa Pomal Bandara Juanda.

(fru)

