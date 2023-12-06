Seorang penumpang pesawat Pelita Air tujuan Surabaya-Jakarta bercanda membawa bom didalam kabin pesawat, Rabu (6/12).

Penumpang tersebut langsung diamankan petugas Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Pesawat yang sudah berada di landasan pacu akhirnya gagal terbang akibat ulah penumpang tersebut.

Pesawat baru lepas landas menuju Jakarta pukul 18.00, sementara penumpang masih diperiksa Pomal Bandara Juanda.

(fru)

