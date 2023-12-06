Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) telah menerima surat pengunduran diri Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej.

Ari menjelaskan bahwa surat tersebut diterima Kemensetneg pada hari Senin (4/12) yang lalu, dan akan diserahkan kepada Presiden Jokowi usai kunjungan kerjanya dari Nusa Tenggara Timur (NTT).

Reporter: Raka Novianto

Produser: Kristo Suryokusumo

