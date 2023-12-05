Jude Bellingham sukses menyabet penghargaan Golden Boy 2023. Penganugerahan tersebut diselenggarakan di Kota Torino, Italia.

Ia berhasil meraup total 485 suara, unggul jauh dari Jamal Musiala (285 suara), dan Lamine Yamal ( 92 suara).

Bellingham menampilkan performa cemerlang pada 2023 ini. Sejak pindah ke Real Madrid musim panas silam, pemain berusia 20 tahun itu telah mengemas 15 gol dalam 17 pertandingan di semua ajang.

Golden Boy Award merupakan anugerah bergengsi untuk pesepak bola muda berusia di bawah 21 tahun yang mentas di Eropa.

(sfn)

