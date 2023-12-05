Hujan yang mengguyur Kota Depok membuat tebing setinggi 15 meter longsor dan menimpa sebuah rumah. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Namun longsoran tanah dan pohon besar masih menutupi rumah tersebut.

Pemilik rumah mengatakan, longsor terjadi akibat pondasi tanah yang tidak kuat akibat hujan yang turun beberapa hari terakhir.

Khawatir adanya longsor susulan, warga berharap adanya penanganan dari dinas terkait.

