Mahfud MD menegaskan komitmen Indonesia membantu pengungsi Rohingya. Hal itu disampaikan Mahfud usai Dialog Kebangsaan, Senin (5/12). Dialog digelar di Ponpes Annidya Al Islamy Kota Bekasi, Jawa Barat.

Walaupun tidak ikut menandatangani konvensi PBB soal pengungsi. Indonesia membantu pengungsi Rohingya demi kemanusiaan.

Dari data terbaru, sebanyak 1.447 pengungsi Rohingya ada di Indonesia. Tugas penanganan pengungsi bahkan diberikan langsung oleh Presiden Jokowi.

Kontributor: Rahmat Hidayat

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

