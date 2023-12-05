Satu pendaki korban erupsi Gunung Marapi berhasil ditemukan selamat, Senin (4/12). Korban merupakan mahasiswa asal Padang ditemukan menderita luka bakar bertahan di puncak gunung.

Korban langsung dibawa ke RS Achmad Mochtar Bukittinggi. 75 orang tercatat di posko pendakian Gunung Marapi. 53 orang sudah dievakuasi dengan selamat dan 11 orang ditemukan meninggal dunia.

Kontributor: Wahyu Sikumbang

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News