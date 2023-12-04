Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghabiskan waktu di sela kunjungan kerja di NTT dengan bermain sepak bola bersama warga Desa Batu Cermin, Senin (4/12/2023) sore. Jokowi juga ditemani Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bermain.

Kehadiran Presiden pun membuat semarak masyarakat yang menonton secara langsung. Dalam pertandingan, Presiden dan Menteri Basuki bertindak selaku kiper dalam tim yang berbeda.

Di akhir pertandingan Jokowi juga menyempatkan diri untuk menari bersama masyarakat.

Reporter : Raka Dwi Novianto

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

