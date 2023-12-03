AC Milan mengalahkan Frosinone 3-1 untuk menjaga persaingan di papan atas Liga Italia 2023/2024.

Rossoneri dengan cepat melupakan kekalahan memalukan atas Dortmund, dengan memberondong tiga gol atas tamunya di San Siro.

Luka Jovic membuka keran golnya musim ini untuk memecah kebuntuan menit 43. Kiper Mike Maignan mengirim assists yang dikonversi Christian Pulisic (50') untuk memperlebar keunggulan.

Fikayo Tomori kemudian memastikan kemenangan di 15 menit jelang laga usai. Hasil ini membuat Milan menempel ketat Inter Milan yang ada di peringkat dua dengan selisih 3 poin.

----------------------

Produser: Andika Gesta

VE: Fani G.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News