Deretan Artis Hadiri Pernikahan Bunga Citra Lestari, Dari Luna Maya Hingga Bunda Maia

Dea Kastamilla Charity, Jurnalis · Minggu 03 Desember 2023 20:00 WIB
Pernikahan penyanyi Bunga Citra Lestari dan Tiko Aryawardhana digelar tertutup pada Sabtu (2/12/2023). Acara tersebut hanya dihadiri oleh keluarga dan rekan dekat kedua mempelai.
 
Sejumlah artis rekan dekat BCL turut hadir memeriahkan momen tersebut. Mulai dari Luna Maya, Aming Supriatna, hingga penyanyi Vidi Aldiano dan Maia Estianty. Para selebritas membagikan foto bersama kedua mempelai melalui media sosial.

