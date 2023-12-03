Pernikahan penyanyi Bunga Citra Lestari dan Tiko Aryawardhana digelar tertutup pada Sabtu (2/12/2023). Acara tersebut hanya dihadiri oleh keluarga dan rekan dekat kedua mempelai.

Sejumlah artis rekan dekat BCL turut hadir memeriahkan momen tersebut. Mulai dari Luna Maya, Aming Supriatna, hingga penyanyi Vidi Aldiano dan Maia Estianty. Para selebritas membagikan foto bersama kedua mempelai melalui media sosial.

(mhd)

