...

Momen Siti Atikoh Cicipi Mi Aceh Langsung di Kota Asalnya: Rasanya Lebih Sedap!

Devi Ari Rahmadhani, Jurnalis · Minggu 03 Desember 2023 12:41 WIB
A A A
Beginilah saat Siti Atikoh, istri Ganjar Pranowo, capres 2024, mencicipi kuliner khas Aceh. Siti Atikoh mengunjungi salah satu rumah makan mi Aceh legendaris.
 
Rumah makan itu bernama Mie dan Nasi Goreng Bardi. Lokasi di Jalan Residen Danurboto, Lam Lagang Aceh.
 
Dalam kesempatan ini, Siti Atikoh memesan menu paling laris di kedai tersebut. Dia memesan mi Aceh racing.
 
Menu ini menyajikan mi tepung khas Aceh dicampur dengan berbagai macam seafood. Kelezatan mi aceh tersebut pun diakui oleh Siti Atikoh.
 
Reporter: Devi Ari Rahmadhani
Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini