Beginilah saat Siti Atikoh, istri Ganjar Pranowo, capres 2024, mencicipi kuliner khas Aceh. Siti Atikoh mengunjungi salah satu rumah makan mi Aceh legendaris.

Rumah makan itu bernama Mie dan Nasi Goreng Bardi. Lokasi di Jalan Residen Danurboto, Lam Lagang Aceh.

Dalam kesempatan ini, Siti Atikoh memesan menu paling laris di kedai tersebut. Dia memesan mi Aceh racing.

Menu ini menyajikan mi tepung khas Aceh dicampur dengan berbagai macam seafood. Kelezatan mi aceh tersebut pun diakui oleh Siti Atikoh.

Reporter: Devi Ari Rahmadhani

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News