9 tewas saat sebuah rumah terkena serangan Israel di kota Deir al-Balah, Gaza. 7 orang lainnya yang tewas dalam serangan udara, Sabtu (2/12).
Para pelayat mendo’akan jenazah para korban di luar rumah sakit Al Aqsa di Gaza. Korban luka termasuk anak-anak dirawat di dalam rumah sakit.
Serangan ini terjadi ketika Israel menyerang sasaran-sasaran di Jalur Gaza selatan, Sabtu 2/12.
Produser : Betty Usman
Sumber : APTN
(fru)
