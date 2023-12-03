9 tewas saat sebuah rumah terkena serangan Israel di kota Deir al-Balah, Gaza. 7 orang lainnya yang tewas dalam serangan udara, Sabtu (2/12).

Para pelayat mendo’akan jenazah para korban di luar rumah sakit Al Aqsa di Gaza. Korban luka termasuk anak-anak dirawat di dalam rumah sakit.

Serangan ini terjadi ketika Israel menyerang sasaran-sasaran di Jalur Gaza selatan, Sabtu 2/12.

Produser : Betty Usman

Sumber : APTN

(fru)

