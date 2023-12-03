...

Setidaknya 16 Orang Tewas dalam Serangan Udara Israel di Deir Al-Balah, Gaza

Betty Usman, Jurnalis · Minggu 03 Desember 2023 23:31 WIB
A A A
9 tewas saat sebuah rumah terkena serangan Israel di kota Deir al-Balah, Gaza. 7 orang lainnya yang tewas dalam serangan udara, Sabtu (2/12).
 
Para pelayat mendo’akan jenazah para korban di luar rumah sakit Al Aqsa di Gaza. Korban luka termasuk anak-anak dirawat di dalam rumah sakit.
 
Serangan ini terjadi ketika Israel menyerang sasaran-sasaran di Jalur Gaza selatan, Sabtu 2/12.
 
Produser : Betty Usman
Sumber : APTN

(fru)

