Alam Ganjar Nikmati Keindahan Desa Ke'te Kesu Toraja

Widya Michella Nur Syahida, Jurnalis · Minggu 03 Desember 2023 22:40 WIB
Muhammad Zinedine Alam Ganjar melanjutkan lawatannya ke Tana Toraja dengan mengunjungi Desa Ke'te Kesu, Minggu (3/12/2023). Ini adalah desa tradisional yang tak mengalami perubahan sejak pertama kali berdiri 400 tahun lalu.
 
Selain itu di Ke'te Kesu banyak ekosistem kewirausahaan yang bergerak di dalamnya. Ada penjual souvenir bahkan kopi Toraja yang selama ini dikenal sebagai salah satu penghasil biji kopi terbaik di Indonesia.
 
Alam pun tertarik mendengarkan cerita dari para pelaku usaha di lingkungan tersebut. Alam menilai komoditas dan karya dari Toraja punya potensi besar dan mampu bersaing dengan unggulan khas Indonesia lainnya.
 
Reporter: Widya Michella Nur Syahida
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

