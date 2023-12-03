Muhammad Zinedine Alam Ganjar melanjutkan lawatannya ke Tana Toraja dengan mengunjungi Desa Ke'te Kesu, Minggu (3/12/2023). Ini adalah desa tradisional yang tak mengalami perubahan sejak pertama kali berdiri 400 tahun lalu.

Selain itu di Ke'te Kesu banyak ekosistem kewirausahaan yang bergerak di dalamnya. Ada penjual souvenir bahkan kopi Toraja yang selama ini dikenal sebagai salah satu penghasil biji kopi terbaik di Indonesia.

Alam pun tertarik mendengarkan cerita dari para pelaku usaha di lingkungan tersebut. Alam menilai komoditas dan karya dari Toraja punya potensi besar dan mampu bersaing dengan unggulan khas Indonesia lainnya.

Reporter: Widya Michella Nur Syahida

Produser: Reza Ramadhan

