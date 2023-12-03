Juru bicara muda pasangan calon Ganjar-Mahfud, Michael Sianipar mengatakan bahwa anak muda memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan Indonesia emas. Mengingat banyak peristiwa besar yang diukur oleh anak muda. Hal ini disampaikan Michael dalam acara Pemuda Menguji Capres Vol.1, Minggu (3/12/2023).

Menurut Michael yang juga merupakan Ketua Umum Pemuda Perindo itu, peran anak muda tidak pernah lepas dari momen-momen bersejarah di Indonesia. Melihat fakta-fakta tersebut, anak muda sangat dibutuhkan dalam memajukan Indonesia.

Reporter: Tangguh Yudha

Produser: Reza Ramadhan

