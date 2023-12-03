Damar, seorang guru di Bandung bersemangat mengajar meskipun menyandang disabilitas. Dirinya tetap antusias meskipun menderita cerebral palsy atau kelumpuhan otak. Hal tersebut lantaran ia terinspirasi oleh semangat muridnya dalam meraih mimpi.

Meskipun fisiknya kurang sempurna, para murid mengaku bangga pada Damar. Damar pun dikenal sebagai sosok yang ramah dan menyenangkan.

Produser : Dea K.Charity Reporter : Ervan David

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News