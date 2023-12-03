Warga Khan Younis evakuasi kompleks perumahan yang ditargetkan Israel, Sabtu (2/12). Banyak warga mengungsi ke lapangan terbuka terdekat saat ledakan besar menghantam.

Israel intensifkan serangan setelah gencatan senjata selama seminggu dengan Hamas sehingga menimbulkan kekhawatiran baru mengenai korban sipil. Amerika Serikat desak sekutunya Israel untuk melindungi warga sipil.

Serangan Israel terfokus di Khan Younis, Gaza selatan, dan militer Israel mengaku telah menyerang 50 sasaran Hamas dengan serangan udara, tembakan tank, dan AL-nya.

Setidaknya 200 warga Palestina terbunuh sejak pertempuran kembali terjadi Jumat 1/12. Kemenkes Hamas mengatakan jumlah korban tewas melampaui 15.200 orang. 70% dari mereka yang tewas adalah perempuan dan anak-anak.

(fru)

