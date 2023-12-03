...

Kabar Duka! Mantan Kepala BNPB Doni Monardo Meninggal Dunia

Binti Mufarida, Jurnalis · Minggu 03 Desember 2023 19:20 WIB
Mantan Kepala BNPB Letjen TNI (Purn) Doni Monardo meninggal dunia sore ini pukul 17.35 WIB, Minggu (3/12/2023). Kabar duka tersebut disampaikan Tenaga Ahli BNPB 2019-2023 Egy Massadiah.
 
Sebelumnya Doni Monardo dilaporkan sedang dirawat di RS Siloam Jakarta. Belum ada informasi lebih lanjut mengenai proses pemakaman dari Almarhum Doni Monardo.
 
Reporter : Binti Mufarida
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

